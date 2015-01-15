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Microsoft представит бюджетный смартфон Lumia 435

16.12.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

В прошлом месяце Microsoft представила первым смартфон Lumia, который вышел не под брендом Nokia - Lumia 535. В сети появились слухи, что в ближайшее время софтверный гигант из Рэдмонда выпустит еще один смартфон Lumia, который будет относиться к ультра-бюджетному ценовому сегменту - Lumia 435.

Microsoft Lumia 435

Смартфон Lumia 435 уже прошел сертификацию FCC в Индонезии. Смартфон будет представлен в различных вариациях (для разных стран): RM-1070, RM-1071, RM-1034, RM 1068 и RM-1032. Последние два будут иметь поддержку двух сим-карт. Смартфон будет иметь экран в четыре дюйма, разрешение которого будет составлять 480x800 пикселей. Что касается аппаратной начинки, то тут практически все аналогично с Lumia 530: четырехядерный процессор Qualcomm Snapdragon 200 и 5МП камера. Объёмы постоянной и оперативной памяти неизвестны.

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