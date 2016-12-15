Microsoft Windows Phone 8.1 представлена официально

Microsoft официально представила новейшую версию мобильной операционной системы Windows Phone 8.1. Новый релиз содержит множество улучшений и нововведений. Одним из них стало появление голосового помощника Cortana.

Cortana станет аналогом сервисов Google Now и Apple Siri. Фирменный помощник Microsoft для работы использует поисковик Bing, но может взаимодействовать с различными сторонними приложениями. На презентации Cortana самостоятельно запускала Skype, Facebook, создавала заметки, отвечала на вопросы и продемонстрировала крайне высокий уровень восприятия голоса человека.

Наконец то в Windows Phone 8.1 появилась возможность устанавливать фоновый рисунок, который будет разбиваться на плитки на главном экране. Размер плиток теперь пользователь сможет регулировать сам, на экране они располагаются в три столбца.

В новой версии Windows Phone обновился браузер, теперь он 11 версии, с поддержкой WebGL и HTML5. В качестве приложения для набора текста применен Wordflow, аналог Swype. Microsoft утверждает что способ набора текста с помощью Wordflow является самым быстрым способом в мире, который был занесен в Книгу Рекордов Гиннесса.

Windows Phone 8.1 начнет распространяться на все смартфоны Lumia в течение ближайших месяцев.