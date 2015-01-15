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Nokia Lumia 930 официально анонсирована

03.04.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

На прошедшей конференции Microsoft Build 2014 были представлены не только Lumia 630\635, но и новый флагман от Nokia - Lumia 930.

Nokia Lumia 930

По своему внешнему виду и характеристикам новый смартфон напоминает Nokia Lumia Icon, которая была представлена ранее для американского оператора сотовой связи Verizon. Lumia 930 будет иметь несколько цветовых вариантов: чёрный, белый, зелёный и оранжевый.

Nokia Lumia 930

Сердцем нового смартфона стал четырёхъядерный процессор Snapdragon 800 с тактовой частотой 2.2 ГГц, объём оперативной памяти равен 2ГБ, а постоянной памяти - 16 ГБ. Смартфон поддерживает MicroSD, что очень даже кстати - 20-мегапиксельная камера PureView со стабилизацией изображения будет создавать весьма увесистые фотографии, особенно в формате RAW. Диагональ дисплея, защищенного при помощи Gorilla Glass 3, составляет 5 дюймов, при этом имеется полная поддержка Full HD. В настоящее время, некоторые сайты обладают разной информацией касательно ёмкости аккумулятора, однако на официальном сайте указана ёмкость в 2420 mAh.Кроме того, корпус смартфона оснащен беспроводной зарядкой, при этом вес устройства составляет достаточно увесистых 167 г. Стоит заметить, что в стане Nokia были смартфоны и тяжелее :-).

Смартфон управляется операционной системой Windows Phone 8.1 и ожидается, что в продажу он поступит в июне этого года с рекомендованной ценой в $600.

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