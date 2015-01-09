Первый не «Nokia» смартфон от мелкомягких

Microsoft похоронили бренд Nokia окончательно, представив новую модель - Lumia 535. Переделав логотип.

Microsoft Lumia 535 относится к средней ценовой категории и ориентирован на любителей сэлфи-снимков. Весь план Microsoft относится к завоеванию среднего ценового сегмента рынка. Именно при помощи Lumia 535 планируется укрепить свои позиции на Windows-phone рынке.

Характеристики Microsoft Lumia 535:

- Четырехядерный процессор Qualcomm Snapdragon 200 с частотой 1,2 гигагерца;

- 1 гигабайт оперативной памяти;

- 5-дюймовый экран IPS LCD с разрешением 960 на 540 точек;

- Датчик освещения;

- 5 мегапиксельная камера с LED-вспышкой;

- широкоугольная фронтальная 5 мегапиксельная камера для сэлфи

- Общий объем памяти 8 гигабайт (расширяется картой памяти);

Джентельменский набор беспроводных модулей:

- Wi-Fi 802.11 b/g/n;

- Bluetooth 4.0;

- A-GPS/A-GLONASS;

Фирменный картографический сервис HERE Maps.

Смартфон имеет различные цветовые исполнения, на рынке появится от 135 американских долларов. Впервые его можно увидеть на азиатских рынках.