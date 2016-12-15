Пользователи Windows Phone 8.1 Developer Preview получат обновление Update 1

Вице-президент Microsoft и глава направления Windows Phone Джо Бельфиор написал в Twitter, что пользователи Windows Phone 8.1 Developer Preview получат Windows Phone 8.1 Update 1 автоматически.

Хорошая новость заключается в том, что на следующей неделе вам придет автоматически уведомление о возможности обновиться до версии Windows Phone 8.1 Update 1. Обновление принесет множество различных функций, таких как живые папки, улучшения в работе с смс-сообщениями и многое другое.

Конечно, у нам будет по-прежнему не хватать некоторых аппаратных функций, такик как поддержка Bluetooth LE. В связи с этим, вполне резонно сделать даунгрейд и получить на следующей неделе новый релиз Developer Preview.