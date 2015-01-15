Превью смартфона HTC One M8 на базе Windows Phone 8.1

Нельзя отрицать тот факт, что на рынке Windows Phone-устройств «рулит» Nokia, которую, к тому же, купила компания Microsoft. Мы уже привыкли к тому, что флагманские решения на базе платформы от Microsoft выпускает именно Nokia. Но, очевидно, ситуация скоро изменится. Компания HTC уже совсем скоро представит в широкие массы свой новый флагман – HTC One M8 под управлением Windows Phone 8.1.

Мы помним, что обновление линейки One компания HTC проводила в марте этого года, выпустив новое и весьма мощное решение на базе Android. Серьезная аппаратная начинка, тонкий металлический корпус, система DuoCamera и фронтальные динамики BoomSound – это далеко не все достоинства обновленного HTC One M8, которые, видимо, теперь будут доступны и любителям Windows Phone 8.1.

Технические характеристики HTC One M8:

Для того, чтобы смартфон был успешным, он должен быть не только стильным и изящным на вид, но и его аппаратная часть должна быть на высоте.

Технические характеристики нового HTC One M8 выглядят следующим образом:

- 5-дюймовый LCD Display с разрешением 1080p и защитным стеклом Gorilla Glass 3;

- четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801;

- графический процессор Qualcomm Adreno 330;

- поддержка nano-SIM;

- 2 ГБ оперативной памяти DDR2;

- Камера HTC UltraPixel с эффективным разрешением 4 МП. Используется сенсор BSI, размер пикселя 2-мкм, диафрагма f/2.0. Возможность записи видео в формате Full HD 1080p;

- Фронтальная камера 5МП, диафрагма f/2.0, сенсор BSI;

- Аккумулятор 2600 мА/ч;

- Фронтальные стереодинамики;

HTC One M8 представляется большим, тонким и металлическим смартфоном. Он немного выше, чем, например, Lumia 1020, но тоньше и меньше, чем Lumia 1520. Кому-то телефон может показаться несколько скользким и слишком большим. Кнопка включения находится сверху, качелька звука находится справа, ниже слота для карт MicroSD. Стерео-динамики “BoomSound” звучат очень хорошо, что и следовало ожидать.

С обратной стороны смартфона находится самое интересное – две камеры. Одна большая, другая маленькая. Они нужны для реализации системы “DuoCamera” в смартфоне HTC Onem M8. Верхняя камера служит для сбора информации, которая может быть полезна для пост-обработки, например, для смены фокуса или размытия. Технология UltraPixel использует пиксели большего размера, поэтому итоговое разрешение картинки не велико, однако, благодаря этому картинка получает больше насыщенности и цвета.

Чехол HTC One M8 DotView

Еще одну вещь, которую унаследует новый флагман HTC на базе Windows Phone 8.1 от своего собрата на базе Android – это чехол DotView. Чехол представляет из себя, в некотором смысле, интерактивный дисплей, который, пока он находится в закрытом состоянии, отображает информацию на лицевой стороне благодаря имеющимся отверстиям. Например, смартфон сможет показывать информацию о погоде, пропущенных звонках и т.п., пока чехол находится в закрытом состоянии.

Так, например, он выглядел для Android-версии:

Программное обеспечение HTC One M8

Новый HTC One M8 будет поставляться с Windows Phone 8.1 Update 1. Вместо Google Now пользователи получат Cortana, а вместо виджетов «Живые плитки». Система будет хорошо знакома для тех, кто уже знаком с Windows Phone 8.1. Так как дисплей 5-дюймовый, будет возможно настроить третью колонку тайлов для стартового экрана.

Что касается эксклюзивного ПО от HTC, то смартфон будет поставляться с приложением камеры, которое будет подобно тому, что использовалось в Android-версии HTC One M8. Приложение имеет возможность настраивать уровне ISO, баланс белого, экспозицию и много другое. Также будут доступны несколько режимов съемки, в том числе HDR, панорама, anti-shake, пейзаж, портрет и т.п. Также будет доступно приложение UFocus для смены фокуса на фотографиях, которые уже были сделаны ранее.

Еще одно Android-приложение, которое было перенесено на Windows Phone – это BlinkFeed. BlinkFeed – это приложение, благодаря которому вы можете получать свежие новости. Новостная лента может быть полностью настроена под ваш вкус и ваши интересы. NFL Mobile, приложение, для просмотра трансляций с играми (например, по футболу), также будет доступно по умолчанию.

Вместо заключения

Очевидно, что новый HTC One M8 это решение для тех, кому нравится Windows Phone, но при этом желает что-то отличное от линейки Lumia. Мощное аппаратное обеспечение, стильный дизайн делают смартфон узнаваемым. Будет ли он иметь успех? На наш взгляд, это зависит только от маркетинговой политики компании HTC, внимания к эксклюзивному софту и от сервиса.

По материалам wpcentral.com