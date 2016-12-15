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Samsung ATIV SE смартфон под управлением Windows Phone

07.04.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: Deep1984

Компания Samsung без лишней шумихи анонсировала свой новый смартфон - ATIV SESamsung ATIV SE по своим характеристикам похож на Galaxy S4.

Его основой является четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,3 ГГц, объем оперативной памяти равен 2 Гб, емкость встроенного накопителя 16 Гб плюс доступен слот для micro-SD. Смартфон оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и 13Мп камерой. Емкость батареи - 2600 мАч. Телефон может работать в сетях четвертого поколения – LTE

Новинка доступна для предварительного заказа в каталоге американского сотового оператора Verizon. Официально старт продаж запланирован на 12 апреля. Цена в США без контракта оператора  установлена в $600. 

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