Samsung ATIV SE смартфон под управлением Windows Phone

Компания Samsung без лишней шумихи анонсировала свой новый смартфон - ATIV SE. Samsung ATIV SE по своим характеристикам похож на Galaxy S4.

Его основой является четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,3 ГГц, объем оперативной памяти равен 2 Гб, емкость встроенного накопителя 16 Гб плюс доступен слот для micro-SD. Смартфон оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и 13Мп камерой. Емкость батареи - 2600 мАч. Телефон может работать в сетях четвертого поколения – LTE.

Новинка доступна для предварительного заказа в каталоге американского сотового оператора Verizon. Официально старт продаж запланирован на 12 апреля. Цена в США без контракта оператора установлена в $600.