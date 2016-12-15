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Владельцам Windows Phone 8.1 Developer Preview необходимо делать "откат", чтобы получить Lumia Cyan

17.07.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

Не очень приятная новость для тех, кому не терпелось и обновил свой смартфон Lumia до версии Windows Phone 8.1 Developer Preview. Как известно, вчера (позавчера по Европейскому времени) был дан старт распространению обновления Lumia Cyan, которое содержит в себе финальную версию Windows Phone 8.1 и ряд дополнительных улучшений. Как оказалось, обновление с Developer Preview до финальной версии имеет ряд проблем, в частности, имеются проблемы с потерей ключей для системы шифрования BitLocker.

Как сообщается на официальном блоге Nokia, тем, кто желает получить обновление Lumia Cyan и имеет в настоящий момент Windows Phone 8.1 Developer Preview, необходимо даунгрейдить смартфон при помощи Nokia Software Recovery до версии Windows Phone 8.0 Update 3 (Lumia Black). Процесс "даунгрейда" по сути является полной перепрошивкой, поэтому перед даунгрейдом имеет смысл сделать полную резервную копию установленных программ и настроек. О том, как сделать "откат" системы можно прочесть на официальном сайте Nokia и на WP7Forum. Прежде чем делать "откат", рекомендуем убедиться, что обновление Cyan доступно в вашем регионе.

Резервное копирование программ в Windows Phone

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