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Windows 10 получат все смартфоны на базе Windows Phone 8

05.11.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

По сообщению ресурса WMPoweruser.com все смартфоны на базе Window Phone 8 получат обновление до Windows 10. Это означает, что новая операционная система от Microsoft сможет работать не только на смартфонах с 1 ГБ оперативной памяти и выше, но и на бюджетных моделях.

О самой операционной системе Windows 10 для ARM-устройств нам известно крайне мало. В сети имеются предположения, что обновления Windows Phone 8.1 Update 2 для текущих смартфонов так и не выйдет: все наработки и улучшения будут перенесены в Windows 10 для смартфонов. Полагается, что предварительная версия Windows 10 для ARM-устройств, в том числе и смартфонов, выйдет в начале 2015 года.

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