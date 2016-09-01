ZenPad 8.0, карта памяти, Android 6.0 и геморрой.
В общем, очередное устройство на базе Android вызывает у меня недоумение.
Имею планшетик ASUS Zenpad 8.0 (Z380KL), на который прилетело обновление до версии Android 6.0.1. Как известно, Google изменила работу с SD-картами в системе Marshmallow. Карту памяти можно использовать двумя способами: как и раньше, для хранения фоток и видео, и для переноса некоторых программ (и то частичного). Либо, второй вариант, карту памяти можно отформатировать, расширив внутреннее хранилище. И, якобы можно ставить что угодно и так далее на карту памяти, однако, эта карта памяти больше нигде читаться не будет.
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Имею планшетик ASUS Zenpad 8.0 (Z380KL), на который прилетело обновление до версии Android 6.0.1. Как известно, Google изменила работу с SD-картами в системе Marshmallow. Карту памяти можно использовать двумя способами: как и раньше, для хранения фоток и видео, и для переноса некоторых программ (и то частичного). Либо, второй вариант, карту памяти можно отформатировать, расширив внутреннее хранилище. И, якобы можно ставить что угодно и так далее на карту памяти, однако, эта карта памяти больше нигде читаться не будет.
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