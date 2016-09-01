ZenPad 8.0, карта памяти, Android 6.0 и геморрой.

Позравлениия с наступающим новым годом, вручение небольших памятных сувениров. Будет приглашен официальный Дед Маразм.

Официальная инаугурация Николая в должность Капитана Bench!t.kz Overclockers Team.

Обсуждение планов развития проекта Benchit.kz и вообще планов на будущее.

Знакомство тех, кто еще не знаком.

Веселое времяпрепровождение.

Всем привет!Позвольте заранее поздравить всех с наступающим Новым Годом! И хотя до него еще 20 дней, дух праздника уже витает в воздухе.Чтобы усугубить предпразничное настроение, властью, данной мне традицией, назначаю проведение очередного слета бенчеров и сочувствующих наСлет будет проводиться как всегдакоторый находится по ул. Правды ниже ул. Абая, за кинотеатром Сарыарка.Слет начнетсяДень праздничный, поэтому отговорки в стиле «устал на работе» и т.д. не принимаются.Отдельно приглашаю Аню и Олесю, которые пропустили прошлый слет — придется отрабатывать, украшая собой компанию, ну и укрощая Николая, конечно же.Mikado_k, ты обещал сильно постараться приехать — было бы просто отлично, если бы ты был!Хотелось бы таки увидеть Recruit'а, если, конечно, его не унесет в очередную коммандировку.Так же приглашаем всех желающих и сочувствующих принять участие в этом невмерупринятии! Будет весло!