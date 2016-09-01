ZenPad 8.0, карта памяти, Android 6.0 и геморрой.

Гаджеты и мобильные устройства
В общем, очередное устройство на базе Android вызывает у меня недоумение.
Имею планшетик ASUS Zenpad 8.0 (Z380KL), на который прилетело обновление до версии Android 6.0.1. Как известно, Google изменила работу с SD-картами в системе Marshmallow. Карту памяти можно использовать двумя способами: как и раньше, для хранения фоток и видео, и для переноса некоторых программ (и то частичного). Либо, второй вариант, карту памяти можно отформатировать, расширив внутреннее хранилище. И, якобы можно ставить что угодно и так далее на карту памяти, однако, эта карта памяти больше нигде читаться не будет.

ASUS ZenPad 8.0

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Дорога в Каркаралинск

Блог им. admin
Ну вот, наконец-то случилось мое первое путешествие будучи за рулем на достаточно большое расстояние – поездка из Караганды в Каркаралинск. Общая протяженность пути от точки выезда до конечной примерно 230-240 километров в одном направлении. Будучи водителем с трехмесячным стажем мне было несколько страшно отправляться в такое путешествие, плюс я пока еще не очень хорошо знаю свою машину как по части надежности, так и по части поведения на трассе.

 
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Маленький обзор Windows 10

Новости софта
Добрый день или ночь мой читатель. Когда я у знал что вышла тестовая (бета) версия Windows10  ясразу же скачал ее, и решил написать обзорчик.
Начну стого что образ самого дистрибутива весит не так много, всего 3,7 ГБ. Скачав его я сразу же сделал загрузочную флешку и решил на рабочем ноуте переустоновить ось. Сама установка Win10  не отличается от Vista, 7-8,1. так что тут все понятно. Установка заняла у меня порядка минут 7-10 ( USB3.0 как ни как ).
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Лучше нетбука: планшет с дизайнерским стилусом Asus VivoTab Note 8

Блог им. Labs

 
В наличии две камеры, датчик света, GPS-модуль, поддержка SD-карточек, Wi-Fi и Bluetooth интерфейсы для взаимодействия с внешним миром. И, финальный аккорд, поддержка качественных стилусов Wacom – это весьма удобно, если надо использовать планшет для рисования и работы с документами. Да и работу в Windows на небольшом экране существенно облегчает.

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Штатив-трипод Continent TR-F1

Блог им. deigraf
Приветствую! После покупки зеркалки Canon EOS 1100D начал задавать себе вопрос: «Как освободить руки при сьемке и избежать размытия изображения при сьемке с рук ?» Я не хотел заморачиваться на полноценый штатив. Мне нужно было что-нибудь компактное и не сильно бьющее по карману. Ответом на мой вопрос стал штатив-трипод Continent TR-F1.




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Сравнение современных водоблоков для СВО

Хардварный эксперт
есть такой форум xtremesystems.org/forums и там один товарищ Moonman из Словении (!)  выложил результаты тестирования водоблоков различных производителей:


тест проводился на платформах 1155-2011
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Отчет о слете BENCH!T, сезона Зима 2013. Часть первая.

Блог им. DoctorSidha
12 человек на слет BENCH!T'ца! ЙоХоХо! И бутылка Zombie!

Всем привет!

Что-то было.

Был очередной, зимний, слет сообщества BENCH!T. 2013 год подходит к концу. Факт. По этому поводу и горевалисобирались. Но обо всем по порядку.

 

Начался этот день с того, что admin (в миру многоуважаемый Вологодский Евгений Владимирович, так же известный как John_White на некоторых ресурсах) вместе с Николаем CepгО (TerraRaptor) и Андреем Тян (MD5) в магазине Alser, что на Толе-Би проводили ивент.



Отчет об ивенте будет позже (за это отвечает admin, а он известный раздолбай), а пока, маленький спойлер. Ребята там поставили WR (World Record) в одной из дисциплин hwbot.org.

Примерно в это же время с севера (хотя на самом деле с юга), в город Алматы, икогнито, скрываясь от многочисленной родни, сицилийской мафии, японских якудза и еще неизвестно от кого, вошел ███████ █████████, которого сообщество знает как Mikado_k (но мы будем называть его просто ████).

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Зимний слет бенчеров

Блог им. DoctorSidha
Всем привет!

Позвольте заранее поздравить всех с наступающим Новым Годом! И хотя до него еще 20 дней, дух праздника уже витает в воздухе.



Чтобы усугубить предпразничное настроение, властью, данной мне традицией, назначаю проведение очередного слета бенчеров и сочувствующих на 14 декабря 2013 года.

Слет будет проводиться как всегда в Чечил Пабе, который находится по ул. Правды ниже ул. Абая, за кинотеатром Сарыарка. 

Слет начнется в 20.00.

Повестка дня:
  • Позравлениия с наступающим новым годом, вручение небольших памятных сувениров. Будет приглашен официальный Дед Маразм.
  • Официальная инаугурация Николая в должность Капитана Bench!t.kz Overclockers Team.
  • Обсуждение планов развития проекта Benchit.kz и вообще планов на будущее.
  • Знакомство тех, кто еще не знаком.
  • Веселое времяпрепровождение. 

День праздничный, поэтому отговорки в стиле «устал на работе» и т.д. не принимаются.

Отдельно приглашаю Аню и Олесю, которые пропустили прошлый слет — придется отрабатывать, украшая собой компанию, ну и укрощая Николая, конечно же.

Mikado_k, ты обещал сильно постараться приехать — было бы просто отлично, если бы ты был!

Хотелось бы таки увидеть Recruit'а, если, конечно, его не унесет в очередную коммандировку.

Так же приглашаем всех желающих и сочувствующих принять участие в этом невмерупринятии! Будет весло!

 UPD: Слет состоялся. Дед маразм. Акелла промахнулся. Зомби апокалипсис. Go-Go-GrandMa. И много чего еще интересного читайте в обязательном фото-отчете. Фотографий будет не много… А очень много.
 

Спешите принять участие в отборочных соревнованиях TECHLABS CUP KZ 2013

Блог им. Labs

Продолжаются сражения за квоту на финал международного киберфестиваля TECHLABS CUP KZ 2013. Обладателями первых квот стали команды по дисциплине League of Legends, впереди  квалификации по World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

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Как разогнать процессор?

How To...
Если вы попали на эту страницу, это значит, что вы искали информацию о том, как разгонять процессор. На самом деле, разгон процессоров, с одной стороны, дело не хитрое, с другой стороны, этот процесс имеет свои специфические «заморочки».

Экстремальный разгон


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